Uuel nädalal on oodata lund

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 16, saartel hommikul kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja läänerannikul kuni +7 kraadi.

Homme päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Pärastlõunal sajab kohati vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5–10, puhanguti kuni 14, rannikul 7–14, puhanguti kuni 19 m/s. Õhtu poole tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 1–5, saartel kuni 7 kraadi.

«Teisipäeval sajab algul vihma, aga õhtu poole läheb sadu loode poolt alates üle lörtsiks ja lumeks,» ütles keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Teisipäeva pärastlõunal Loode-Eestist alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja 5–11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 2–8 kraadi, õhtupoolikul langeb Loode-Eestist alates alla nulli. Teedel suureneb libeduseoht.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, öö hakul on Kagu-Eestis pilvisem ja kohati sajab vihma ning lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1–6 kraadi, rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja. Teed muutuvad libedaks. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, Liivi lahe ääres puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +2 kraadi. Teedel püsib libeduseoht.

Metsavana Arvo Saidla on ennustanud, et aasta lõpuni on selline küllaltki pendeldav ilm, nagu ta kogu aasta on olnud.

«Aga üldiselt tuleb kevadepoolne talv, lund peaks ka korralikult tulema. Külma suhtes jään seisukohale, et eks ta natuke külma talvel teeb, aga mitte väga kohutavat. Arvan, et korralikum talv tuleb jaanuari keskpaigas, ja seda võin öelda, et võrreldes eelmise aastaga tuleb terve aprill jahe,» ütles Saidla.