Ilm läheb veidi soojemaks

Öösel on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab vihma, võib olla udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13, öö hakul 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, hommikuks tõuseb saartel kuni +7 kraadini.

Peipsi järvel puhub edelatuul 3-9 m/s. Laine kõrgus on 0,4-1,1 meetrit. Kohati sajab vihma. Nähtavus on mõõdukast heani, võib olla udu. Sooja on 1-3 kraadi.

Päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtu poole on selgimisi ja sadu harveneb. Puhub edelatuul 4-10, saartel puhanguti kuni 17 m/s, õhtu poole tugevneb sisemaal puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 4-9, õhtul puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1,5 meetrit. Pärastlõunal sajab kohati mitmel pool vihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 3-5 kraadi.