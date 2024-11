Homme kimbutavad Eesti ilma vihmapilved

Öösel on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Vahetevahel sajab vähest vihma. Võib olla udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 2-3 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-7, ennelõunal rannikul kuni 10 m/s, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 3-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Vahetevahel sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 2-4 kraadi.