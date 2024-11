Kolmapäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel on pilves, Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm. Tihe vihmasadu taandub Eesti kohalt itta, pärast keskööd sajab üksikutes kohtades nõrka vihma. Laialdaselt on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 2-5, Lääne-Eesti rannikul kuni 7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 4-9 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Sajab vihma, pärast keskööd taandub sadu itta, kuid mitmel pool tekib udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2-4 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab nõrka vihma ja on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Aeg-ajalt sajab nõrka vihma. Udu püsib. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 4-5 kraadi.