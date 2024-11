Uue nädala alguses läheb ilm sulale

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund. Puhub edela- ja lääne-, rannikul ka loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -7 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, õhtuks pöördub kagusse ja tugevneb saartel 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3, rannikul kuni +5 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal sadu harveneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s, pärastlõunal nõrgeneb veidi. Sooja on 3-7, saartel kuni 10 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu ja laieneb üle mandri ida suunas, Ida-Eestis võib sekka tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 2-7, saartel kuni 9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu harveneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.