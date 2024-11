Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak rääkis, et täna öösel sadas lund, aga sajuhulk ei olnud suur. «Soome lahe ääres tõenäoliselt kattus maa valge, sentimeetrise kihiga.» Päeval sarnane ilm jätkub – sisemaal on üksikuid lörtsi- ja lumehooge.

Täna hommikul on teekatted Eesti loode- ja põhjaosas lörtsisajust märjad, mujal Eestis niisked või soolaniisked. Teetemperatuurid on nulli lähedal, Kesk- ja Lääne-Eestis ka miinuspoolel. Märjad teepinnad võivad paiguti jäätuda. Teedel on libeduseoht!