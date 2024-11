Ilm läheb külmemaks

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool, pärast keskööd kohati vihma, lörtsi ja ka lund. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, rannikul on kuni 5 kraadi sooja. Teedel on libeduseoht.