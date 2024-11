Lähipäevadel pöörab ilm talvisemaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, lörtsi ja lund. Puhub läänekaaretuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, rannikul kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, lörtsi ja lund, pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.