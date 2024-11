Laupäeval tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öö hakul on muutliku pilvisusega ilm, seejärel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab kohati vähest vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 14, puhanguti kuni 19 m/s. Sooja on 5-8, Kagu-Eestis öö hakul 2-4 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb edelatuul 7-11, puhanguti kuni 15 m/s. Laine kõrgus on 1-1,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 5-7 kraadi.