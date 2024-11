Lähipäevil püsib õhutemperatuur nii öösel kui päeval plusspoolel

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega, hommikul pilves ilm. Peamiselt on ilm sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 2-8 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 7-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10-16, puhanguti 22 m/s. Sooja on 8-10 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 23 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 23 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 1-4, rannikul kuni 7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 3-8 kraadi.