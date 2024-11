Kagu-Eestis on oodata lörtsi, Haanjas võib ka lund sadada

Keskkonnaagentuuri kodulehel teatatakse, et öösel on pilves ilm. Loode-Eestist algav vihmasadu liigub üle maa kagusse, Kagu-Eestis võib hommikul sekka tulla ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on +3..+8, Kagu-Eestis võib langeda kuni 0°C-ni.