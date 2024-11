Esmaspäeval jätkub sombune ilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Puhub lõunakaaretuul 1–7, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 1–6 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 2–7, hommikul kuni 10 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja mõõduka nähtavusega. Sooja on 4–5 kraadi.

Esmaspäeva päeval on samuti pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Ennelõunal on paiguti udu. Puhub lõunakaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3–8 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Sajab vähest vihma, nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 4–5 kraadi.