Pühapäevane ilm tuleb sombune

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Sooja on 2–8, Kirde-Eestis võib kohati nullkraadini langeda.

Peipsi järvel puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–7 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on olulise sajuta ja kohati udune. Muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 4–6 kraadi.

Pühapäeva päeval on sompus ilm. Hommikupoolikul ja õhtul on kohati udu. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Lainekõrgus on kuni 0,4 meetrit. Kohati võib sadada vähest vihma. Hommikupoolikul ja õhtul on kohati udu, muidu on nähtavus hea või mõõdukas. Sooja on 5–6 kraadi.