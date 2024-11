Teisipäeval tuleb kuni 10 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb. Kesköö paiku jõuab Loode-Eestisse vihmasadu, mis levib edasi kagu suunas. Ida-Eestis võib sekka tulla ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi, rannikul on kuni 7 kraadi sooja, hommikul läheb soojemaks. Teedel on mitmel pool libeduse oht.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 4-9 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Vastu hommikut levib vihmasadu läänest itta, kohati võib sekka tulla lörtsi. Nähtavus on heast mõõdukani, kohati võimalik udu. Sooja tuleb 1 kuni 3 kraadi, hommikul läheb soojemaks.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma, ennelõunal võib idapoolsetes maakondades sekka tulla ka lörtsi, lääne pool on üksikuid sajuhooge. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Kohati on udu. Puhub läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul valdavalt lääne- ja loodetuul 5-12, puhanguti kuni 16 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja tuleb 3 kuni 8, Lääne-Eestis kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal edela- ja läänetuul 4-7 m/s, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 5-8, puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,5-0,9 meetrit. Sajab vihma, ennelõunal sekka võib tulla lörtsi, pärastlõunal lääne poolt sajuvõimalus väheneb. Kohati on udu. Nähtavus on mõõdukas võib halb, pärastlõunal paraneb. Sooja tuleb 5 kuni 7 kraadi.