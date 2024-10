Lähipäevil tuleb kuni 11 kraadi sooja

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis võib sadada ka lund. Mandri-Eestis puhub lääne- ja loodetuul 6-12, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul loodetuul 14-20, puhanguti 26, saartel kuni 30 m/s, hommikul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni +6° kraadi.

Teedel libeduseoht. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub loodetuul Mandri-Eestis 6-10, puhanguti 15, saartel ja rannikul 13-18, puhanguti kuni 25 m/s, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 1-7 kraadi. Teedel püsib libedusoht!

Pühapäeva öösel on vähene ja vahelduv pilvisus. Enamasti rannikualadel sajab kohati vihma ja lörtsi, sekka võib tulla ka lund. Puhub loodetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 20 m/s, hommikuks tuul veidi nõrgeneb ja pöördub läände.

Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni +7 kraadi. Teedel on libedusoht! Päeval pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab enamasti vihma, Virumaal sekka ka lörtsi. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15, pärastlõunal tugevneb 8-13, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 3-9, saartel kuni 11 kraadi.