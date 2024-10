Nädalalõpp toob kaasa lörtsi ja lumesaju

Reede öösel on pilves ja vihmane ilm. Enne keskööd puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18, pärast keskööd edela- ja läänetuul tugevneb 7-12, Lõuna-Eestis puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 22, hommikul Liivi lahe piirkonnas kuni 25 m/s. Sooja tuleb 4 kuni 9 kraadi, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, õhtul kohati sekka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 7-15, Lõuna-Eestis puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul kuni 25 m/s. Keskpäeval põhja poolt alates loode- ja põhjatuul pikkamööda nõrgeneb, kuid õhtul tugevneb saartel uuesti loodetuul puhanguti 23 m/s. Sooja tuleb 4 kuni 10 kraadi, ennelõunal kohati kuni 13 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ka lund. Mandri-Eestis puhub põhjatuul 3-9, hommikul põhjarannikul puhanguti 14, Lääne-Eesti saartel ja rannikul loodetuul 12-18, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi, rannikul on kuni 6 kraadi sooja. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ajuti sajab lörtsi, sekka vihma, ida pool ka lund. Puhub põhja- ja loodetuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Sooja tuleb kuni 6 kraadi.