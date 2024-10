Kuu viimastel päevadel sajab vihma ja lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kuid hommikuks sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul tuleb kuni 9 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2–8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 6–10 kraadi.

Kolmapäeva öösel hakkab pilvisus tihenema ja mitmel pool sajab vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 5–10, puhanguti 14 meetrit sekundis, rannikul kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +6, rannikul kuni +10 kraadi. Hommikuks läheb veidi soojemaks. Teedele tekib kohati libedust. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul kohati sekka ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 5–10, puhanguti 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8–12 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva ja vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5–10, puhanguti 14, rannikul 7–14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni +7 kraadi. Teedel on kohati libedust. Neljapäeva ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka ka lörtsi. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib saartelt mandrile. Loodetuul pöördub läände ja edelasse kiirusega 4–10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 4–9 kraadi.