Lähipäevil püsib õhutemperatuur nii öösel kui päeval plusspoolel

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm ja kohati sajab nõrka vihma. Ennelõunal püsib udu. Puhub lõunakaare tuul 3-8, õhtul rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kesköö paiku jõuab saartele vihm, mis laieneb kiiresti üle Eesti. Tuul pöördub lõunast- ja edelast läände ning puhub 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja vihmane ilm, hilisõhtul selgineb ja sadu lakkab. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 7-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhtul tuul pöördub mere poolt loodesse ja nõrgeneb. Sooja on 9-12 kraadi.

Teisipäeva öösel on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 1-4, rannikul kuni 9 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja õhtu poole sajab vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 6-12 kraadi.