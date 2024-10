Lähipäevil püsivad õhusooja maksimumid 13 kraadi juures

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Hommikupoole ööd jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, põhjarannikul enne keskööd puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-7, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul, saartel alates pöördub edelasse ja läände 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 7-10, saartel kuni 12 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ja mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 6-11, Kirde-Eestis 2-5 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm ja kohati sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 9-13 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Kesköö paiku jõuab saartele vihm, mis laieneb kiiresti üle Eesti. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel ja rannikul tugevneb puhanguti 15 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõuna on vihmane, keskpäeva paiku saartelt alates sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 9-13 kraadi.