Nädala jooksul on oodata küllaltki sooja ilma

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Leedust üle Venemaa lääneosa põhja poole ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Saju tõenäosus on umbes 50 protsenti, Lääne- ja Põhja-Eestis kuni 75 protsenti.

Samal ajal tõusva õhurõhu foonil tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala, laieneb servaga Läänemerele ja selle mõjul õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Loode- ja läänetuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0 kraadi lähedale, tuulele avatud rannikul on kuni 10 kraadi, päeval 7 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval tuleb tugevnev kõrgrõhkkond Leedu kohale ja selle põhjaservas on ilm sajuta ning selgineva taevaga. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0 kuni -2 kraadini, rannikul on kuni 10 kraadi, päeval tõuseb 8 kuni 12 kraadini.