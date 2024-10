Lähipäevade ilm on sügise nägu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada vähest vihma. Tuul on nõrk ja muutlik, saartel puhub idakaaretuul 2–8, öö hakul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, rannikul kuni 10 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–7 m/s. Sooja on 8–12 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub loode- ja läänetuul 2–8, rannikul puhanguti 11, hommikul saartel kuni 14 m/s. Sooja on 1–6, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti loodest kagusse. Õhtuks taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub loodetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7–11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb, ent ilm püsib olulise sajuta. Puhub läänekaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul tuleb kuni 10 kraadi sooja. Kolmapäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 2–8, rannikul 5–10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7–12 kraadi.