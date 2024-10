Laupäeval tuleb kuni 14 kraadi sooja

Öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub valdavalt läänekaare, saartel ka põhjatuul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul tuleb kuni 12 kraadi sooja.