Reedel sajab kohati vihma

Öösel on pilves, lääne pool kohatiste selgimistega ilm. Idapoolsetes maakondades sajab ajuti vihma. Lääne-Eestis on olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi.