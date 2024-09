Lähipäevil sajud taanduvad

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning puhub 5-11, rannikualadel puhanguti 16 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal sadu hõreneb ja taevas selgineb. Puhub valdavalt läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.

Esmaspäeva öö on selge, rannikul vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul tuleb kuni 12 soojakraadi, maapinnal aga mitmel pool kuni -4 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja puhub 2-8 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge, saartel vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, saartel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +5 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni 11 kraadi sooja. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 3-9 m/s. Sooja on 9-12 kraadi.