Edela- ja lõunatuul püsib tormine. Kella 23.55 seisuga ulatusid tuulepuhangud rannikul 20-25 m/s, Osmussaarel mõõdeti puhangulise tuuleiili kiiruseks 27,0 m/s. Sisemaal oli ka puhanguid 15-20 m/s. Tugevad tuuleiilid murravad puid ja puuoksi, esineb voolukatkestusi ja on teateid kahjustada saanud katuste kohta.

Öössel sajab mitmel pool hoovihma, sadu on paiguti tugev ja on äikest. Kella 23.55 ajal oli äikest Hiiumaa lääneosas. Rünksajupilvede all on puhangud jõulised! Hommikuks on oodata tuule mõningat nõrgenemist.