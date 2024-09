KESKKONNAAGENTUUR HOIATAB Tormituul põhjustab puude murdumist, elektrikatkestusi ja häirib laevaliiklust

Uus aktiivne osatsüklon liigub täna üle Lõuna-Soome kirde suunas ja selle servas on meil pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Reede pärastlõunal ja õhtul on mõnel pool äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti kuni 16 m/s, rannikualadel 9-14, puhanguti kuni 20, saartel ja läänerannikul kuni 23 m/s. Õhtu poole tugevneb sisemaal edelatuul puhanguti kuni 20, rannikul 25, saartel kuni 27 m/s. Õhutemperatuur on 15..19°C.