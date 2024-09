Elekter on kadunud tuhandetes kodudes

Laupäeva päeval liigub uus osatsüklon üle Läänemere Soome poole. Selle mõjul tuleb meil pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 13, puhanguti kuni 20 m/s, õhtu poole pöördub saartelt alates läände ja loodesse 6-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 13..17°C.

Puhub edela- ja lõunatuul 7-13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti kuni 25 m/s, hommikul on oodata mõningat nõrgenemist. Õhutemperatuur on 10..16°C.

Prognoosi kohaselt liigub eeloleval ööl aktiivne osatsüklon üle Soome keskosa Koola poolsaare suunas ja selle surve meie rõhuväljale püsib jõuline. Ilm on muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu.

Praegu ulatuvad rannikul puhangud 20-25 m/s ja sisemaal üle 15 m/s. Lisaks liiguvad edelast kirdesse rünksajupilved ühes tugevate vihmavalingutega, püsib äikeseoht. Rünksajupilvede all on puhangud jõulised.

Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et pisut enne kella kümmet õhtul on üle eestimaa vooluta üle 2000 kliendi. Praegu on kõige rohkem elektrita majapidamisi Saaremaal.