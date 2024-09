Reedel tuleb kuni 19 kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Sajuala levib Edela-Eestist kirde suunas. Sajuhood on sageli intensiivsed, mõnel pool on äikest. Hommikuks suurem sadu taandub ning kohati on selgimisi. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja läänerannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul saartel, vastu hommikut ka mandril lõunasse ja edelasse. Sooja on 11-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,3 meetrit. Sajab vihma. Sadu on sageli intensiivne. Võimalik on äike. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 13-15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Lääne-Eestis mitmel pool, Ida-Eestis üksikutes kohtades vihma, pärastlõunal levib intensiivsem sadu Lõuna- ja Edela-Eestist põhja suunas, kohati on äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti kuni 16 m/s, rannikualadel 9-14, puhanguti kuni 20, saartel ja läänerannikul kuni 23 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti kuni 16 m/s. Laine kõrgus on 1-1,5 meetrit. Ennelõunal sajab kohati vihma, pärastlõunal jõuab lõuna poolt intensiivsem sadu. Võimalik on äike. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 16-18 kraadi.