Ilm läheb lähipäevil üha jahedamaks

Reede öösel on pilves ilm. Ajuti sajab vihma, kohati on äikest. Mandril tugevneb lõunakaare tuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul lõuna- ja kagutuul. Pärast keskööd pöördub tuul edelasse ja puhub 10-16, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti 16, ennelõunal ja õhtul Lääne-Eesti rannikualadel 12-17, puhanguti 23 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 7-12, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 22 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, paiguti võib olla sadu intensiivne. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 20 m/s, õhtu poole pöördub saartelt alates läände ja loodesse. Sooja on 13-16 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikualadel puhanguti 16, pärast keskööd läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 10-14 kraadi.