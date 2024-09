Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid taas üle 20 kraadi

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikupoole ööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja algab vihmasadu. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 10-14, rannikul kuni 17 kaadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Vihmasadu levib Lääne-Eestist üle maa, kohati on äikest. Puhub valdavalt lõuna-, edelatuul 5-10, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela-, lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal jõuab saartele uus tihe sajuala, mis laieneb kiiresti mandrile, kohati on sadu tugev ja on äikeseoht. Puhub valdavalt lõunatuul 5-10, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 7-13, puhanguti kuni 19 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.

Reede öösel on pilves ilm. Sajab vihma, paiguti on sadu tugev. Puhub kagu- ja lõunatuul, pärast keskööd edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 4-10, ennelõunal puhanguti 15 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.