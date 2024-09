Lähipäevil on öösiti oodata miinuskraade

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Laialdaselt tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 17 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskpäeva on paiguti udu. Olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, õhtul loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 14-19 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 13 kraadi, maapinnal kohati on kuni 2 külmakraadi. Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-8, pärastlõunal muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 1-6, rannikul kohati kuni 13, maapinnal mitmel pool kuni neli külmakraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.