Sügis saabub: nädala lõpus kukub õhutemperatuur alla 20 kraadi

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 7-11, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese, ennelõunal ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 2-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on selge või vähese, ennelõunal Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul pöördub saartel loodesse. Sooja on 17-21 kraadi.

Laupäeva öösel on enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Öö hakul puhub loode- ja läänetuul, pärast keskööd loode- ja põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja läänerannikul võib vähest vihma sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14-18 kraadi.