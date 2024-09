KUUMALAINE Septembri merevee temperatuur on viimase 30 aasta kõige soojem

Tänase, 17. septembri seisuga on mereleitsakust mõjutatud ala ulatus 80 000 ruutkilomeetrit. Lähipäevade mudelprognoosi kohaselt soojad ilmad püsivad. See annab alust arvata, et mere kuumalaine kestab veel edasi ning rannas on vesi karastatud inimeste jaoks ujutav.