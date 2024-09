Eeloleva nädala esimeses pooles püsib üsna suvine ilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm ning kohati võib sadada vähest vihma. Kagu-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub kirde- ja idatuul 2–8 m/s. Sooja on 10–15, rannikul kuni 17 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 19–25 kraadi.