Prognoos: vähemalt nädala jagu on ees ootamas ilusaid suveilmu

Pühapäeval madalrõhulohk Venemaa kõrgrõhuala survel tasapisi hääbub. Öösel ja ennelõunal sajab Lääne- ja Põhja-Eestis mitmel pool hoovihma, kagu pool on ilm sajuta. Tuul on mandril nõrk ja muutlik, saartel puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Öösel on sooja 13-17, päeval 20-25, saartel ja Loode-Eestis 16-19 kraadi.

Esmaspäeval areneb üle Eesti lääne-ida suunaline kõrgrõhuvöönd. Ilm on sajuta, kuid öösel tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde ja on enamasti nõrk. Öösel on sooja 10-15, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 19-25 kraadi.

Teisipäeval kõrgrõhuvöönd Baltimaade kohal tugevneb. Ilm on sajuta. Muutliku suunaga tuul on nõrk. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 19-25 kraadi.

Kolmapäevast reedeni määrab Eestis ilma suhteliselt sooja ja kuiva õhumassiga kõrgrõhuala. Ilm püsib peamiselt sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur iga päevaga veidi langeb. Nii langeb õhutemperatuuri miinimum kolmapäeva öösel 9-14, rannikul kuni 17 kraadini, reedel 6-13, rannikul 16 kraadini, päeva maksimum tõuseb komapäeval 19-24, reedel 17-22 kraadini.