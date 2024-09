Lähipäevil jätkub soe suveilm

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Paiguti tekib udu. Puhub idakaare tuul 3-9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul põhjatuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Tihedamalt on sadusid Lääne-Eestis. Puhub idakaare tuul 3-9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul ka põhjatuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 17-23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht, tihedamalt on sadusid Lääne-Eestis. Pärast keskööd pilved ja sadu aegamisi hõrenevad. Paiguti tekib udu. Puhub idakaare tuul 3-9, öö hakul Lääne-Eesti saartel kirdetuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel võib hoovihma sadada. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 2-8, saartel põhjakaarde puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare-, saartel ja rannikul ka idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati kuni 18 kraadi.