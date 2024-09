Väga sooja suveilma jagub veel vähemalt nädalaks

Kolmapäeval ulatub Skandinaaviast üle Läänemere idaranniku madalrõhkkonna serv ja selle vihmapilved katavad öösel Lääne ja Loode-Eestit, päeval on sajuhooge enam Eesti kesk- ja idaosas, lääne pool hõredamalt. Tuul puhub lõunakaarest ja ulatub saartel puhanguti 15 m/s. Öösel on sooja 12-17°C, päeval 18-21 kraadi, sajuhoogude all paar kraadi vähem.