Ukraina metsapõlengute suits levib Eesti kohal

«Tõenäoliselt olete täheldanud, et taevakaar pole täna (8.09.2024) nii sinine, vaid on hoopis kahvatu välimusega, eristatavad on pruunikad ja kollakad varjundid. Venemaal laiuva kõrgrõhuala serva mööda on laienenud Baltimaade kohale Põhja-Ukraina metsapõlengute suits. Suitsu liikumine jätkub üle Baltimaade põhja suunas,» kirjutas Kiitsak.