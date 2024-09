Kuumus taandub: uus nädal toob endaga kaasa jahedust

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 3–9 m/s. Sooja on 7–13, rannikul kuni 18 kraadi. Esmaspäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 4–10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 20–26 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8–14, rannikul kuni 18 kraadi. Teisipäeva päeval on selge või vähese pilvisusega ilm. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Puhub kagutuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal kagu- ja lõunatuul nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 20–25 kraadi.

Kolmapäeva öösel hakkab pilvisus kõikjal tihenema ja vihmahood levivad saartelt üle maa kirde suunas. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 12–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sadu hõreneb. Puhub lõunakaaretuul 3–9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.