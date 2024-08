Eeloleva nädala esimene pool toob taas 27 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tihedamat sadu on oodata Lääne-Eestis. Tuul pöördub lõunakaarest idakaarde 1–7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 16 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, rannikul ennelõunal kagutuul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.