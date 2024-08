Laupäeval sajab äiksevihma ja sooja tuleb kuni 25 kraadi

Öösel on Ida-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis tõmbub taevas pilve. Vihmasadu liigub saartelt aeglaselt mandrile ning hommikuks jõuab sadu Kesk-Eestisse. Kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub lõunatuul, kesköö paiku pöördub saartelt alates järk-järgult läände 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, äikesega võivad puhangud tõusta üle 15 m/s. Sooja tuleb 14 kuni 19 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunatuul 3-9 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ei saja. Nähtavus on mõõdukas. Sooja tuleb 18 kuni 20 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Mandri-Eestist kirdesse, õhtu poole sajab kohati hoovihma. Mitmel pool on äikest ja sadu on tugev. Puhub läänekaare, Ida-Eestis ennelõunal lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, ent äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi, Ida-Eestis enne sadu kuni 25 kraadi.

Peipsi järvel puhub hommikul lõunatuul 4-8, keskpäeva paiku pöördub läännde 7-12 m/s, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Sajab vihma, on äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Sooja tuleb 22 kuni 24 kraadi, pärastlõunal 17 kuni 19 kraadi.