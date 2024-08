Laupäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab tihedam vihmasadu, mis liigub aegamisi mandri lääneossa. Sadu on kohati tugev ja võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub saartel läänekaarde 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 13-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Tihedam sajuvöönd liigub Mandri-Eesti kohalt itta, selle järel sajab mõnel pool hoovihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub läänekaare tuul, Ida-Eestis ennelõunal ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 17-21, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul, saartel loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtu poole läänekaare tuul nõrgeneb ja puhub 3-9 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht, saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning puhub 3-9 m/s, saartel ja looderannikul tugevneb 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, looderannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 16-21 kraadi.