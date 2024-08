Lähipäevil saavad soojad suveilmad jätku

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kuni 19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Võib äikest olla. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, pärastlõunal puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 23-28 kraadi.

Laupäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartelt levivad vihmahood mandrile. Sadu on kohati tugev, võib äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, pärast keskööd pöördub saartel läänekaarde. Sooja on 15-20 kraadi. Päeval on mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib äikest olla. Sadu on kohati tugev. Saartelt alates pilved hõrenevad ja sadu harveneb. Puhub läänetuul, Ida-Eestis ennelõunal lõuna- ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.