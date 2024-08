Eeloleva nädala esimene pool püsib suuresti päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab kohati hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub edela- ja lääne-, Ida-Eestis öö hakul ka lõunatuul 4–11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 10–16, rannikul kuni 18 kraadi. Esmaspäeva päeval paistab päike. Õhtul lisandub Kagu-Eestis tihedamaid pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaaretuul 3–9, saartel ja põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19–23 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 2–8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 9–14, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 2–8, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 19–23 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2–8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Hommikul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 7–12, rannikul kuni 17 kraadi. Kolmapäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 19–24 kraadi.