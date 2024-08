Sügis veel ei tule: ligi 30-kraadist sooja saab nautida veel järgmisel nädalalgi

Pühapäeval suundub kõrgrõhuala Venemaale ja selle lääneserva mööda jõuab Eestisse lõunakaarest südasuvist sooja. Öine miinimum langeb veel kraad-paar alla 10 kraadi, päevasoe kerkib aga 25-29 kraadini. Õhk on kuiv ja ilm sajuta kuni pärastlõunani, mil merelt läheneva madalrõhulohu mõjul algab pilverünkade areng. Õhtul sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on äikest. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul.

Esmaspäeva öösel libiseb üle madalrõhulohk ja õhumass vahetub uuesti värskema vastu. Öö hakul on sooja 15-20 kraadi, hommikuks langevad sisemaal miinimumid 10 kraadi lähedale, päeval tõuseb 19-23 kraadini. Õhumassi vahetusega kaasneb öösel ka sajuhooge ja on äikeseoht, hommikuks taevas selgineb ja päev on sajuta. Tuul pöördub läänekaarde ja on tugevam eelkõige Soome lahe ääres.