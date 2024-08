Lähipäevil on ees ootamas soojad ilmad

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Hommikuks pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 12-18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 19-24 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-9, öö hakul põhjarannikul edelatuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 10-14, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Õhtul jõuab saartele pilvi ning kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel läänekaarde. Sooja on 22-28 kraadi.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht, hommikuks Lääne-Eestis sadu lakkab. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde ja puhub 3-9 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.