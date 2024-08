Reedene ilm on vihmane ja soe

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, suurem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 10-14, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänetuul 2-7, puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,4-1 meetrit. Sajab vihma. Sajuhood on aeg-ajalt tugevad. Nähtavus on mõõdukas, tugevas sajus halb. Sooja on 14-16 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, Ida-Eestis on kohati äikeseoht. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 8-11, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,9-1,4 meetrit. Mitmel pool sajab vihma. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 16-19 kraadi.