Sünoptik: augusti lõpus on suvesoojad ilmad

Kiitsak edastab, et aeg-ajalt külastavad meid madalrõhulohud ühes värskema õhu ja sajuhoogudega.

«Seejärel tugevneb taas kuivem kõrgrõhuala, mille mõjul on rohkem päikest ja termomeetrinäidud tõusevad kuni 25 kraadini ning üle sellegi,» prognoosib Kiitsak. Tema sõnutsi tõuseb pühapäeval õhutemperatuur kohati kuni 29 kraadini.

«Nii suur soe jääb üürikeseks, sest üsna kiiresti järgneb tagasilöök. Augusti viimasel nädalal tõusevad termomeetrinäidud taas kuni 25 kraadini ja on reaalne võimalus, et nädala lõpus isegi kõrgemale,» edastab Kiitsak.

Keskkonnaagentuur: suur suvesoojus tuleb tagasi

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on reede öösel muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul jõuab Saaremaale ja Liivi lahe ümbrusse tihedam sajuala. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, rannikul puhanguti 12, hommikul Liivi lahe ääres 15 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 16–21 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Hommikuks pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub edela- ja lõunatuul 5–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 12–18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt edelatuul 5–10, puhanguti 14, Hiiumaal ja Soome lahe ääres kuni 17 m/s, õhtul tuul tasapisi nõrgeneb. Sooja on 19–24 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, öö hakul põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Hommikuks pöördub tuul kagusse. Sooja on 10–14, rannikul kuni 18 kraadi. Päev on päikesepaisteline ja kuiv. Õhtul jõuab saartele pilvi, millest kohati võib hoog vihma tulla. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–10, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 22–28 kraadi.