INTERAKTIIVNE ÄIKESEKAART Vaata reaalajas, kuidas äike Eesti kohal liigub

Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärastlõunal Lääne- ja Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Õhtupoolikul jõuab edelast tihedam sajuala, mis levib kirdesse. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kagutuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul pöördub saartel lõunasse ja edelasse. Sooja on 19-24 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 20-22 kraadi.