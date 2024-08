Nädala lõpus tuleb kuni 27 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liiguvad Lääne-Eestist itta ja kirdesse. Sadu on kohati tugev, võimalik on äike. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ja läände ning ulatub 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 18-21 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad edelast kirdesse. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 10-14, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 19-22 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 15-20 kraadi. Päeval on selge ja vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, Põhja-Eestis puhanguti kuni 14 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 20-25 kraadi.

Pühapäeval jääb ülekaalu kõrgrõhuala mõju, kuigi põhja poolt möödub madalrõhulohk. Nii suureneb päeval hoovihma võimalus Põhja-Eestis 25-50 protsenti. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Öösel on sooja 12-17, rannikul kuni 20 kraadi, päeval 22-27 kraadi.